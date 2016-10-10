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Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

Residencia de Peregrinos San Lázaro

Disponible sin conexión
278
92
02 residencia peregrinos san lazaro

Rúa San Lázaro, s/n. Se encuentra tras el Museo Pedagógico, al lado del Camino pero a mano derecha, cruzando la carretera de entrada a Santiago.
Santiago de Compostela

981 57 14 88, 618 266 894

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Marita Vigo

Observaciones: La estancia máxima es de tres noches.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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