Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
Rúa San Lázaro, s/n. Se encuentra tras el Museo Pedagógico, al lado del Camino pero a mano derecha, cruzando la carretera de entrada a Santiago.
Residencia de Peregrinos San Lázaro
Disponible sin conexión
27892
Rúa San Lázaro, s/n. Se encuentra tras el Museo Pedagógico, al lado del Camino pero a mano derecha, cruzando la carretera de entrada a Santiago.
Santiago de Compostela
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue: Marita Vigo
Observaciones: La estancia máxima es de tres noches.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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