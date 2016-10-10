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Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa

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San Lazaro Erromesen Egoitza

Konexiorik gabe erabilgarri
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02 residencia peregrinos san lazaro

Rúa San Lazaro, z/g. Museo pedagogikoaren atzean dago, bidearen ondoan, baina eskuin aldera, Santiagora sartzeko errepidea gurutzatuz.
Santiago

981 571488, 618266 894

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Marita Vigo

Oharrak: Gehieneko egonaldia hiru gau da.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Pedrouzotik Santiagorako etapa Etapa 31

Pedrouzotik Santiagorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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