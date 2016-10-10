Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa
Rúa San Lazaro, z/g. Museo pedagogikoaren atzean dago, bidearen ondoan, baina eskuin aldera, Santiagora sartzeko errepidea gurutzatuz.
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
San Lazaro Erromesen Egoitza
Konexiorik gabe erabilgarri
2240
Rúa San Lazaro, z/g. Museo pedagogikoaren atzean dago, bidearen ondoan, baina eskuin aldera, Santiagora sartzeko errepidea gurutzatuz.
Santiago
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Marita Vigo
Oharrak: Gehieneko egonaldia hiru gau da.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 31
Pedrouzotik Santiagorako etapa
km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak