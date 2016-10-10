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Residència de Pelegrins Sant Lázaro
Rúa Sant Lázaro, s/n. Es troba després del Museu Pedagògic, al costat del Camí però a mà dreta, creuant la carretera d'entrada a Santiago.
Santiago de Compostel·la
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marita Vigo
Observacions: L'estada màxima és de tres nits.
Camí Francès
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la
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