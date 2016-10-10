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Camí Francès Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

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Residència de Pelegrins Sant Lázaro

Disponible sense connexió
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02 residencia peregrinos san lazaro

Rúa Sant Lázaro, s/n. Es troba després del Museu Pedagògic, al costat del Camí però a mà dreta, creuant la carretera d'entrada a Santiago.
Santiago de Compostel·la

981 57 14 88, 618 266 894

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marita Vigo

Observacions: L'estada màxima és de tres nits.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

km 20,0
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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