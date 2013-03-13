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Residencia da Sacra Familia
C/ Major, 57
Cervera (Lleida)
Propiedade do albergue: Irmás da Sacra Familia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Irmás da Sacra Familia
Persoa encargada de atender o albergue: Irmá Montserrat Farré
Observacións: É necesario o saco de durmir. Se se pide roupa de cama e toalla o prezo ascende a 16 euros. Posibilidade de almorzar, comer e cear na residencia.
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