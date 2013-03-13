Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa dA Panadella a Tàrrega

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Residencia da Sacra Familia

Dispoñible sen conexión
22
0
Residencia de la sagrada familia

C/ Major, 57
Cervera (Lleida)

973 53 08 05

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Irmás da Sacra Familia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Irmás da Sacra Familia

Persoa encargada de atender o albergue: Irmá Montserrat Farré

Observacións: É necesario o saco de durmir. Se se pide roupa de cama e toalla o prezo ascende a 16 euros. Posibilidade de almorzar, comer e cear na residencia.

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa dA Panadella a Tàrrega Etapa 3

Etapa dA Panadella a Tàrrega

km 28,0
Tempo 07H 00’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías