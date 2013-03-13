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Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik La Panadellatik Tàrregarako etapa

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Familia Santuaren Egoitza

Konexiorik gabe erabilgarri
22
0
Residencia de la sagrada familia

Mamor kalea, 57
Cervera (Lleida)

973 53 08 05

idazkaritza-gmail.com

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Familia Santuaren Ahizpak

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Familia Santuaren Ahizpak

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Montserrat Farré Arreba

Oharrak: Lozakua beharrezkoa da. Oheko arropa eta toalla eskatzen badira, prezioa 16 euro da. Egoitzan gosaltzeko, jateko eta afaltzeko aukera.

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Etapak 14
km 324,8
La Panadellatik Tàrregarako etapa Etapa 3

La Panadellatik Tàrregarako etapa

km 28,0
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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