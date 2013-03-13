Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik La Panadellatik Tàrregarako etapa
Mamor kalea, 57
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Familia Santuaren Egoitza
Konexiorik gabe erabilgarri
220
Mamor kalea, 57
Cervera (Lleida)
Aterpetxearen jabegoa: Familia Santuaren Ahizpak
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Familia Santuaren Ahizpak
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Montserrat Farré Arreba
Oharrak: Lozakua beharrezkoa da. Oheko arropa eta toalla eskatzen badira, prezioa 16 euro da. Egoitzan gosaltzeko, jateko eta afaltzeko aukera.
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Etapak 14
km 324,8
Etapa 3
La Panadellatik Tàrregarako etapa
km 28,0
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak