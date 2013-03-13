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Residència de la Sagrada Família
C/ Major, 57
Cervera (Lleida)
Propietat de l'alberg: Germanes de la Sagrada Família
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Germanes de la Sagrada Família
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Germana Montserrat Farré
Observacions: És necessari el sac de dormir. Si es demana roba de llit i tovallola el preu ascendeix a 16 euros. Possibilitat de desdejunar, menjar i sopar en la residència.
Camí Català per Sant Joan de la Penya
Etapa de La Panadella a Tàrrega
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