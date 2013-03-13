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Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa de La Panadella a Tàrrega

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Residència de la Sagrada Família

Disponible sense connexió
22
0
Residencia de la sagrada familia

C/ Major, 57
Cervera (Lleida)

973 53 08 05

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Germanes de la Sagrada Família

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Germanes de la Sagrada Família

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Germana Montserrat Farré

Observacions: És necessari el sac de dormir. Si es demana roba de llit i tovallola el preu ascendeix a 16 euros. Possibilitat de desdejunar, menjar i sopar en la residència.

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Etapes 14
km 325,0
Etapa de La Panadella a Tàrrega Etapa 3

Etapa de La Panadella a Tàrrega

km 28,0
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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