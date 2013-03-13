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Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de La Panadella a Tàrrega

Residencia de la Sagrada Familia

Disponible sin conexión
38
6
Residencia de la sagrada familia

C/ Major, 57
Cervera (Lleida)

973 53 08 05

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Hermanas de la Sagrada Familia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Hermanas de la Sagrada Familia

Persona encargada de atender el albergue: Hermana Montserrat Farré

Observaciones: Es necesario el saco de dormir. Si se pide ropa de cama y toalla el precio asciende a 16 euros. Posibilidad de desayunar, comer y cenar en la residencia.

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de La Panadella a Tàrrega Etapa 3

Etapa de La Panadella a Tàrrega

km 28,0
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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