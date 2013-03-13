Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de La Panadella a Tàrrega
C/ Major, 57
Residencia de la Sagrada Familia
Disponible sin conexión
386
C/ Major, 57
Cervera (Lleida)
Propiedad del albergue: Hermanas de la Sagrada Familia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Hermanas de la Sagrada Familia
Persona encargada de atender el albergue: Hermana Montserrat Farré
Observaciones: Es necesario el saco de dormir. Si se pide ropa de cama y toalla el precio asciende a 16 euros. Posibilidad de desayunar, comer y cenar en la residencia.
Camino Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 3
Etapa de La Panadella a Tàrrega
km 28,0
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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