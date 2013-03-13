Residencia de la Sagrada Familia

Propiedad del albergue: Hermanas de la Sagrada Familia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Hermanas de la Sagrada Familia

Persona encargada de atender el albergue: Hermana Montserrat Farré

Observaciones: Es necesario el saco de dormir. Si se pide ropa de cama y toalla el precio asciende a 16 euros. Posibilidad de desayunar, comer y cenar en la residencia.