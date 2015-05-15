Camiño do Norte Etapa de Castro Urdiales a Laredo
C/ San Francisco, 24 (Convento de San Francisco)
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Residencia Albergue Casa da Trindade
Dispoñible sen conexión
1050
C/ San Francisco, 24 (Convento de San Francisco)
Laredo
Propiedade do albergue: Nais trinitarias
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Nais trinitarias
Persoa encargada de atender o albergue: Nais trinitarias
Observacións:
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 11
Etapa de Castro Urdiales a Laredo
km 30,6
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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