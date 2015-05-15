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Camiño do Norte Etapa de Castro Urdiales a Laredo

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Residencia Albergue Casa da Trindade

Dispoñible sen conexión
105
0
Albergue de las trinitarias

C/ San Francisco, 24 (Convento de San Francisco)
Laredo

942 60 61 41, 639 05 30 72

[email protected]

Propiedade do albergue: Nais trinitarias

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Nais trinitarias

Persoa encargada de atender o albergue: Nais trinitarias

Observacións:

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Castro Urdiales a Laredo Etapa 11

Etapa de Castro Urdiales a Laredo

km 30,6
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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