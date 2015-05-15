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Camí del Nord Etapa de Castro Urdiales a Laredo

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Residència Albergui Casa de la Trinidad

Disponible sense connexió
105
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Albergue de las trinitarias

C/ Sant Francisco, 24 (Convent de Sant Francisco)
Laredo

942 60 61 41, 639 05 30 72

[email protected]

Propietat de l'alberg: Mares trinitarias

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Mares trinitarias

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mares trinitarias

Observacions:

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Castro Urdiales a Laredo Etapa 11

Etapa de Castro Urdiales a Laredo

km 30,6
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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