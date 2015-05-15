Camí del Nord Etapa de Castro Urdiales a Laredo
C/ Sant Francisco, 24 (Convent de Sant Francisco)
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Residència Albergui Casa de la Trinidad
Disponible sense connexió
1050
C/ Sant Francisco, 24 (Convent de Sant Francisco)
Laredo
Propietat de l'alberg: Mares trinitarias
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Mares trinitarias
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mares trinitarias
Observacions:
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 11
Etapa de Castro Urdiales a Laredo
km 30,6
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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