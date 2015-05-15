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Camino del Norte Etapa de Castro Urdiales a Laredo

Residencia Albergue Casa de la Trinidad

Disponible sin conexión
177
22
Albergue de las trinitarias

C/ San Francisco, 24 (Convento de San Francisco)
Laredo

942 60 61 41, 639 05 30 72

[email protected]

Propiedad del albergue: Madres trinitarias

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Madres trinitarias

Persona encargada de atender el albergue: Madres trinitarias

Observaciones:

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Castro Urdiales a Laredo Etapa 11

Etapa de Castro Urdiales a Laredo

km 30,6
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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