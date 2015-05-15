Camino del Norte Etapa de Castro Urdiales a Laredo
C/ San Francisco, 24 (Convento de San Francisco)
Residencia Albergue Casa de la Trinidad
Disponible sin conexión
17722
C/ San Francisco, 24 (Convento de San Francisco)
Laredo
Propiedad del albergue: Madres trinitarias
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Madres trinitarias
Persona encargada de atender el albergue: Madres trinitarias
Observaciones:
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 11
Etapa de Castro Urdiales a Laredo
km 30,6
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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