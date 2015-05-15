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Iparraldeko Bidea Castro Urdialesetik Laredorako etapa

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Trinitate Etxea aterpetxea Egoitza

Konexiorik gabe erabilgarri
105
0
Albergue de las trinitarias

San Frantzisko kalea, 24 (San Frantzisko komentua)
Laredo

942 60 61 41, 639 05 30 72

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Emakume hirukoiztarrak

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Emakume hirukoiztarrak

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Emakume hirukoiztarrak

Oharrak:

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Castro Urdialesetik Laredorako etapa Etapa 11

Castro Urdialesetik Laredorako etapa

km 30,6
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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