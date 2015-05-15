Iparraldeko Bidea Castro Urdialesetik Laredorako etapa
San Frantzisko kalea, 24 (San Frantzisko komentua)
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Trinitate Etxea aterpetxea Egoitza
Konexiorik gabe erabilgarri
1050
San Frantzisko kalea, 24 (San Frantzisko komentua)
Laredo
Aterpetxearen jabegoa: Emakume hirukoiztarrak
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Emakume hirukoiztarrak
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Emakume hirukoiztarrak
Oharrak:
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 11
Castro Urdialesetik Laredorako etapa
km 30,6
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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