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Refuxio Tradicional de San
C/ Cordón
Castrojeriz (Burgos)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos dos Refuxios
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios da Asociación
Observacións: Serven almorzo que consta de café con leite, infusións, Cola Cao ou calquera outra bebida, galletas, manteiga, e froita xeralmente mazás, aínda que tamén, e na súa época, higos e uvas.
Camiño Francés
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
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