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Bide Frantsesa Hontanas - Boadilla del Camino etapa

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San Joan aterpetxe tradizionala

Konexiorik gabe erabilgarri
162
0
Refugio tradicional san juan

Kordoi kalea
Castroferiz (Burgos)

947377400

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Babeslekuen Lagunen Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Elkarteko borondatezko ospitaleak

Oharrak: Gosariak dira, kafesnea, infusioak, Cao Cao edo beste edozein edari, galletak, gurina eta fruta dituena, gehienetan sagarrak, baina baita ere, bere garaian, pikuak eta mahatsak.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Hontanas - Boadilla del Camino etapa Etapa 14

Hontanas - Boadilla del Camino etapa

km 28,5
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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