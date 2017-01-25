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San Joan aterpetxe tradizionala
Kordoi kalea
Castroferiz (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Babeslekuen Lagunen Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Elkarteko borondatezko ospitaleak
Oharrak: Gosariak dira, kafesnea, infusioak, Cao Cao edo beste edozein edari, galletak, gurina eta fruta dituena, gehienetan sagarrak, baina baita ere, bere garaian, pikuak eta mahatsak.
Bide frantsesa
Hontanas - Boadilla del Camino etapa
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