Camino Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
C/ Cordón
Refugio Tradicional de San Juan
Disponible sin conexión
16763
C/ Cordón
Castrojeriz (Burgos)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos de los Refugios
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la Asociación
Observaciones: Sirven desayuno que consta de café con leche, infusiones, Cola Cao o cualquier otra bebida, galletas, mantequilla, y fruta generalmente manzanas, aunque también, y en su época, higos y uvas.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 14
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
km 28,5
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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