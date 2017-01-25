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Camino Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

Refugio Tradicional de San Juan

Disponible sin conexión
167
63
Refugio tradicional san juan

C/ Cordón
Castrojeriz (Burgos)

947 37 74 00

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos de los Refugios

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la Asociación

Observaciones: Sirven desayuno que consta de café con leche, infusiones, Cola Cao o cualquier otra bebida, galletas, mantequilla, y fruta generalmente manzanas, aunque también, y en su época, higos y uvas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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