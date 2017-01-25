Refugio Tradicional de San Juan

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos de los Refugios

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la Asociación

Observaciones: Sirven desayuno que consta de café con leche, infusiones, Cola Cao o cualquier otra bebida, galletas, mantequilla, y fruta generalmente manzanas, aunque también, y en su época, higos y uvas.