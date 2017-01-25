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Camí Francès Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí

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Refugi Tradicional de Sant Joan

Disponible sense connexió
162
0
Refugio tradicional san juan

C/ Cordó
Castrojeriz (Burgos)

947 37 74 00

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics dels Refugis

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris de l'Associació

Observacions: Serveixen desdejuni que consta de cafè amb llet, infusions, Cua Cao o qualsevol altra beguda, galetes, mantega, i fruita generalment pomes, encara que també, i en la seva època, figues i raïms.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí Etapa 14

Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí

km 28,5
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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