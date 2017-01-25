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Refugi Tradicional de Sant Joan
C/ Cordó
Castrojeriz (Burgos)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics dels Refugis
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris de l'Associació
Observacions: Serveixen desdejuni que consta de cafè amb llet, infusions, Cua Cao o qualsevol altra beguda, galetes, mantega, i fruita generalment pomes, encara que també, i en la seva època, figues i raïms.
Camí Francès
Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí
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