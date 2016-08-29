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Refuxio de peregrinos Acacio e Orietta
Rúa Nova, 6
Viloria de Rioxa - Burgos
Propiedade do albergue: De Acacio dá Paz & Orietta Prendin
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación Xacobea Paso a Paso
Persoa encargada de atender o albergue: Acacio dá Paz & Orietta Prendin
Observacións: Desde 1999 no Camiño de Santiago. Información sobre a ruta, servizos, albergues e voluntariado no Camiño. Servizo BikeLine para bicicletas. Apadriñado polo escritor Paulo Coelho.
Camiño Francés
Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado
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