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Acacio eta Orietta erromesen aterpetxea
Kale Berria, 6
Viloria de Rioja - Burgos
Aterpetxearen jabegoa: Acacio da Paz&Orietta Prendin
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Done Jakue Pausoz Pauso Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Acacio da Paz&Orietta Prendin
Oharrak: 1999az geroztik Santiago Bidean. Bideko ibilbideari, zerbitzuei, aterpeei eta boluntariotzari buruzko informazioa. Bizikletetarako Bikeline zerbitzua. Paulo Coelho idazleak babestuta.
Bide frantsesa
Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
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