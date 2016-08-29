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Bide Frantsesa Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado

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Acacio eta Orietta erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
1697
0
Albergue acacio orietta

Kale Berria, 6
Viloria de Rioja - Burgos

947585220, 679941 123

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Acacio da Paz&Orietta Prendin

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Done Jakue Pausoz Pauso Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Acacio da Paz&Orietta Prendin

Oharrak: 1999az geroztik Santiago Bidean. Bideko ibilbideari, zerbitzuei, aterpeei eta boluntariotzari buruzko informazioa. Bizikletetarako Bikeline zerbitzua. Paulo Coelho idazleak babestuta.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado Etapa 10

Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna TXIKIA
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