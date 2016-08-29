Refugio de peregrinos Acacio y Orietta

Propiedad del albergue: De Acacio da Paz & Orietta Prendin

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Jacobea Paso a Paso

Persona encargada de atender el albergue: Acacio da Paz & Orietta Prendin

Observaciones: Desde 1999 en el Camino de Santiago. Información sobre la ruta, servicios, albergues y voluntariado en el Camino. Servicio BikeLine para bicicletas. Apadrinado por el escritor Paulo Coelho.