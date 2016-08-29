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Camino Francés Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado

Refugio de peregrinos Acacio y Orietta

Disponible sin conexión
1709
101
Albergue acacio orietta

Calle Nueva, 6
Viloria de Rioja - Burgos

947 585 220, 679 941 123

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: De Acacio da Paz & Orietta Prendin

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Jacobea Paso a Paso

Persona encargada de atender el albergue: Acacio da Paz & Orietta Prendin

Observaciones: Desde 1999 en el Camino de Santiago. Información sobre la ruta, servicios, albergues y voluntariado en el Camino. Servicio BikeLine para bicicletas. Apadrinado por el escritor Paulo Coelho.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado

km 22,7
Tiempo 05H 00’
Dificultad Baja
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