Refugio de peregrinos Acacio y Orietta
Calle Nueva, 6
Viloria de Rioja - Burgos
Propiedad del albergue: De Acacio da Paz & Orietta Prendin
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Jacobea Paso a Paso
Persona encargada de atender el albergue: Acacio da Paz & Orietta Prendin
Observaciones: Desde 1999 en el Camino de Santiago. Información sobre la ruta, servicios, albergues y voluntariado en el Camino. Servicio BikeLine para bicicletas. Apadrinado por el escritor Paulo Coelho.
Camino Francés
Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado
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