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Camí Francès Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado

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Refugi de pelegrins Acacio i Orietta

Disponible sense connexió
1699
0
Albergue acacio orietta

Carrer Nou, 6
Viloria de Rioja - Burgos

947 585 220, 679 941 123

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: D'Acacio dona Paz & Orietta Prendin

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació Jacobea Pas a pas

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Acacio dona Paz & Orietta Prendin

Observacions: Des de 1999 en el camí de Sant Jaume. Informació sobre la ruta, serveis, albergs i voluntariat en el Camí. Servei BikeLine per a bicicletes. Apadrinat per l'escriptor Paulo Coelho.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado

km 22,7
Temps 05H 00’
Dificultat baixa
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