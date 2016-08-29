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Refugi de pelegrins Acacio i Orietta
Carrer Nou, 6
Viloria de Rioja - Burgos
Propietat de l'alberg: D'Acacio dona Paz & Orietta Prendin
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació Jacobea Pas a pas
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Acacio dona Paz & Orietta Prendin
Observacions: Des de 1999 en el camí de Sant Jaume. Informació sobre la ruta, serveis, albergs i voluntariat en el Camí. Servei BikeLine per a bicicletes. Apadrinat per l'escriptor Paulo Coelho.
Camí Francès
Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots