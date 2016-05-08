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Camiño Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

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Refuxio Ave Fénix de Familia Jato

Dispoñible sen conexión
207
0
Albergue ave fenix

C/ Santiago, 10
Villafranca del Bierzo (León)

987 54 02 29

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Asociación Internacional de Peregrinos Ave Fénix / Confraría de San Columbano

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación Internacional de Peregrinos Ave Fénix / Confraría de San Columbano

Persoa encargada de atender o albergue: Jesús Jato

Observacións: Albergue rústico construído coa axuda dos propios peregrinos en pedra, arxila e con artesonados de madeira. Xestionan un servizo para levar as mochilas no tramo Astorga - Triacastela. O teléfono é o 626 146 115. Almorzo completo a 3 euros e ceas comunitarias a 7 euros. Servizo de masaxista diplomado. Teñen credenciais.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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