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Refuxio Ave Fénix de Familia Jato
C/ Santiago, 10
Villafranca del Bierzo (León)
Propiedade do albergue: Asociación Internacional de Peregrinos Ave Fénix / Confraría de San Columbano
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación Internacional de Peregrinos Ave Fénix / Confraría de San Columbano
Persoa encargada de atender o albergue: Jesús Jato
Observacións: Albergue rústico construído coa axuda dos propios peregrinos en pedra, arxila e con artesonados de madeira. Xestionan un servizo para levar as mochilas no tramo Astorga - Triacastela. O teléfono é o 626 146 115. Almorzo completo a 3 euros e ceas comunitarias a 7 euros. Servizo de masaxista diplomado. Teñen credenciais.
Camiño Francés
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
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