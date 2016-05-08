Refugio Ave Fénix de Familia Jato
C/ Santiago, 10
Villafranca del Bierzo (León)
Propiedad del albergue: Asociación Internacional de Peregrinos Ave Fénix / Cofradía de San Columbano
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Internacional de Peregrinos Ave Fénix / Cofradía de San Columbano
Persona encargada de atender el albergue: Jesús Jato
Observaciones: Albergue rústico construido con la ayuda de los propios peregrinos en piedra, arcilla y con artesonados de madera. Gestionan un servicio para llevar las mochilas en el tramo Astorga - Triacastela. El teléfono es el 626 146 115. Desayuno completo a 3 euros y cenas comunitarias a 7 euros. Servicio de masajista diplomado. Tienen credenciales.
Camino Francés
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
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