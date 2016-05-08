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Camino Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

Refugio Ave Fénix de Familia Jato

Disponible sin conexión
279
346
Albergue ave fenix

C/ Santiago, 10
Villafranca del Bierzo (León)

987 54 02 29

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Asociación Internacional de Peregrinos Ave Fénix / Cofradía de San Columbano

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Internacional de Peregrinos Ave Fénix / Cofradía de San Columbano

Persona encargada de atender el albergue: Jesús Jato

Observaciones: Albergue rústico construido con la ayuda de los propios peregrinos en piedra, arcilla y con artesonados de madera. Gestionan un servicio para llevar las mochilas en el tramo Astorga - Triacastela. El teléfono es el 626 146 115. Desayuno completo a 3 euros y cenas comunitarias a 7 euros. Servicio de masajista diplomado. Tienen credenciales.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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