Refugio Ave Fénix de Familia Jato

Propiedad del albergue: Asociación Internacional de Peregrinos Ave Fénix / Cofradía de San Columbano

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Internacional de Peregrinos Ave Fénix / Cofradía de San Columbano

Persona encargada de atender el albergue: Jesús Jato

Observaciones: Albergue rústico construido con la ayuda de los propios peregrinos en piedra, arcilla y con artesonados de madera. Gestionan un servicio para llevar las mochilas en el tramo Astorga - Triacastela. El teléfono es el 626 146 115. Desayuno completo a 3 euros y cenas comunitarias a 7 euros. Servicio de masajista diplomado. Tienen credenciales.