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Camí Francès Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

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Refugio Au Fénix de Família Jato

Disponible sense connexió
207
0
Albergue ave fenix

C/ Santiago, 10
Villafranca del Bierzo (León)

987 54 02 29

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Associació Internacional de Pelegrins Au Fénix / Confraria de Sant Columbano

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació Internacional de Pelegrins Au Fénix / Confraria de Sant Columbano

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jesús Jato

Observacions: Albergui rústic construït amb l'ajuda dels propis pelegrins en pedra, argila i amb artesonados de fusta. Gestionen un servei per portar les motxilles en el tram Astorga - Triacastela. El telèfon és el 626 146 115. Desdejuni complet a 3 euros i sopars comunitaris a 7 euros. Servei de massatgista diplomat. Tenen credencials.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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