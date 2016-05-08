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Refugio Au Fénix de Família Jato
C/ Santiago, 10
Villafranca del Bierzo (León)
Propietat de l'alberg: Associació Internacional de Pelegrins Au Fénix / Confraria de Sant Columbano
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació Internacional de Pelegrins Au Fénix / Confraria de Sant Columbano
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jesús Jato
Observacions: Albergui rústic construït amb l'ajuda dels propis pelegrins en pedra, argila i amb artesonados de fusta. Gestionen un servei per portar les motxilles en el tram Astorga - Triacastela. El telèfon és el 626 146 115. Desdejuni complet a 3 euros i sopars comunitaris a 7 euros. Servei de massatgista diplomat. Tenen credencials.
Camí Francès
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
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