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Familia Jato Hegazti Fenix aterpea
Santiago kalea, 10
Villafranca del Bierzo (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Erromesen Nazioarteko Elkartea / San Kolunbanoko Kofradia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Erromesen Nazioarteko Elkartea / San Kolunbanoko Kofradia
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jesus Jato
Oharrak: Harriz, buztinez eta zurezko kasetoiz egindako erromesen laguntzaz eraikitako landa-aterpetxea. Motxilak Astorga - Triacastela tartean eramateko zerbitzua kudeatzen dute. Telefonoa 626146 115 da. Gosari osoa 3 euroan eta komunitateko afariak 7 eurotan. Masajista diplomaduna. Egiaztagiriak dituzte.
Bide frantsesa
Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa
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