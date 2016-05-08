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Bide Frantsesa Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa

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Familia Jato Hegazti Fenix aterpea

Konexiorik gabe erabilgarri
207
0
Albergue ave fenix

Santiago kalea, 10
Villafranca del Bierzo (Leon)

987 54 02 29

[email protected]

Web / Link, Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Erromesen Nazioarteko Elkartea / San Kolunbanoko Kofradia

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Erromesen Nazioarteko Elkartea / San Kolunbanoko Kofradia

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jesus Jato

Oharrak: Harriz, buztinez eta zurezko kasetoiz egindako erromesen laguntzaz eraikitako landa-aterpetxea. Motxilak Astorga - Triacastela tartean eramateko zerbitzua kudeatzen dute. Telefonoa 626146 115 da. Gosari osoa 3 euroan eta komunitateko afariak 7 eurotan. Masajista diplomaduna. Egiaztagiriak dituzte.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa Etapa 23

Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa

km 24,1
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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