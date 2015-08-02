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Camiño Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

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Refuge Orisson

Dispoñible sen conexión
153
0
05 albergue orisson

A 7,5 quilómetros de San Juan de Pied de Port
Uhart-Cize (Francia)

Para chamar desde España: 00 33 5 59 49 13 03. Desde Francia: 05 59 49 13 03

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Jean-Jacques Etchandy

Observacións: Non é propiamente un albergue de peregrinos pero atópase estratexicamente situado a 7,5 quilómetros de Sain Jean, en pleno ascenso

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Tempo 07H 00’
Dificultade alta
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