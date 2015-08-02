Camiño Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
A 7,5 quilómetros de San Juan de Pied de Port
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Refuge Orisson
Dispoñible sen conexión
1530
A 7,5 quilómetros de San Juan de Pied de Port
Uhart-Cize (Francia)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Jean-Jacques Etchandy
Observacións: Non é propiamente un albergue de peregrinos pero atópase estratexicamente situado a 7,5 quilómetros de Sain Jean, en pleno ascenso
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Tempo 07H 00’
Dificultade alta
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