Camí Francès Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
A 7,5 quilòmetres de Sant Joan de Pied de Port
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Refuge Orisson
Disponible sense connexió
1520
A 7,5 quilòmetres de Sant Joan de Pied de Port
Uhart-Cize (França)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jean-Jacques Etchandy
Observacions: No és pròpiament un alberg de pelegrins però es troba estratègicament situat a 7,5 quilòmetres de Sain Jean, en ple ascens
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Temps 07H 00’
Dificultat alta
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