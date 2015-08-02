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Camí Francès Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

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Refuge Orisson

Disponible sense connexió
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05 albergue orisson

A 7,5 quilòmetres de Sant Joan de Pied de Port
Uhart-Cize (França)

Per cridar des d'Espanya: 00 33 5 59 49 13 03. Des de França: 05 59 49 13 03

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jean-Jacques Etchandy

Observacions: No és pròpiament un alberg de pelegrins però es troba estratègicament situat a 7,5 quilòmetres de Sain Jean, en ple ascens

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Temps 07H 00’
Dificultat alta
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