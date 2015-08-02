Camino Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
A 7,5 kilómetros de San Juan de Pied de Port
Refuge Orisson
Disponible sin conexión
31150
A 7,5 kilómetros de San Juan de Pied de Port
Uhart-Cize (Francia)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Jean-Jacques Etchandy
Observaciones: No es propiamente un albergue de peregrinos pero se encuentra estratégicamente situado a 7,5 kilómetros de Sain Jean, en pleno ascenso
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Alta
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