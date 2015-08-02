Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

Refuge Orisson

Disponible sin conexión
311
50
05 albergue orisson

A 7,5 kilómetros de San Juan de Pied de Port
Uhart-Cize (Francia)

Para llamar desde España: 00 33 5 59 49 13 03. Desde Francia: 05 59 49 13 03

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Jean-Jacques Etchandy

Observaciones: No es propiamente un albergue de peregrinos pero se encuentra estratégicamente situado a 7,5 kilómetros de Sain Jean, en pleno ascenso

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Alta
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Refuge Orisson

Ver todos

¡Envía tus fotografías!