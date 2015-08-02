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Bide Frantsesa Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara

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Refuge Orisson

Konexiorik gabe erabilgarri
152
0
05 albergue orisson

Donibane Garatzenetik 7,5 kilometrora
Uharte (Frantzia)

Espainiatik deitzeko: 003355949303. Frantziatik: 0559491303

[email protected]

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Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jean-Jacques Etchandy

Oharrak: Ez da berez erromesen aterpea, baina estrategikoki Sain Jan-etik 7,5 kilometrora dago, igoera betean

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara Etapa 1

Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara

km 25,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna HANDIA
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Honela ikusten dute erromesek Refuge Orisson

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