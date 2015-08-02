Bide Frantsesa Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara
Donibane Garatzenetik 7,5 kilometrora
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Refuge Orisson
Konexiorik gabe erabilgarri
1520
Donibane Garatzenetik 7,5 kilometrora
Uharte (Frantzia)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jean-Jacques Etchandy
Oharrak: Ez da berez erromesen aterpea, baina estrategikoki Sain Jan-etik 7,5 kilometrora dago, igoera betean
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 1
Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara
km 25,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna HANDIA
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