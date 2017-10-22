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Quartier Bilbao Hostel
C/ Artekale, 15
Bilbao
Propiedade do albergue: Privado. Turismo-Rexistro Empresa: BBI0019
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Eliza B.
Observacións: Os nenos menores de 18 anos deben estar acompañados por un adulto e deben aloxarse nunha habitación privada. Ao facer a reserva de 10 ou máis camas, e para reservas de 300 euros ou máis, poderán aplicarse condicións especiais e suplementos.
Camiño do Norte
Etapa de Lezama a Bilbao
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