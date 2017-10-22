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Quartier Bilbao Hostel
C/ Artekale, 15
Bilbao
Propietat de l'alberg: Privat. Turisme-Registro Empresa: BBI0019
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Eliza B.
Observacions: Els nens menors de 18 anys han d'estar acompanyats per un adult i han d'allotjar-se en una habitació privada. En fer la reserva de 10 o més llits, i per a reserves de 300 euros o més, podran aplicar-se condicions especials i suplements.
Camí del Nord
Etapa de Lezama a Bilbao
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