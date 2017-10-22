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Camí del Nord Etapa de Lezama a Bilbao

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Quartier Bilbao Hostel

Disponible sense connexió
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Quartier bilbao hostel

C/ Artekale, 15
Bilbao

944 97 88 00.

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat. Turisme-Registro Empresa: BBI0019

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Eliza B.

Observacions: Els nens menors de 18 anys han d'estar acompanyats per un adult i han d'allotjar-se en una habitació privada. En fer la reserva de 10 o més llits, i per a reserves de 300 euros o més, podran aplicar-se condicions especials i suplements.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Temps 02H 45’
Dificultat mitjana
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