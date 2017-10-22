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Camino del Norte Etapa de Lezama a Bilbao

Quartier Bilbao Hostel

Disponible sin conexión
16
2
Quartier bilbao hostel

C/ Artekale, 15
Bilbao

944 97 88 00.

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado. Turismo-Registro Empresa: BBI0019

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Eliza B.

Observaciones: Los niños menores de 18 años deben estar acompañados por un adulto y deben alojarse en una habitación privada. Al hacer la reserva de 10 o más camas, y para reservas de 300 euros o más, podrán aplicarse condiciones especiales y suplementos.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Tiempo 02H 45’
Dificultad Media
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