Quartier Bilbao Hostel
C/ Artekale, 15
Bilbao
Propiedad del albergue: Privado. Turismo-Registro Empresa: BBI0019
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Eliza B.
Observaciones: Los niños menores de 18 años deben estar acompañados por un adulto y deben alojarse en una habitación privada. Al hacer la reserva de 10 o más camas, y para reservas de 300 euros o más, podrán aplicarse condiciones especiales y suplementos.
Camino del Norte
Etapa de Lezama a Bilbao
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