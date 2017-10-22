Quartier Bilbao Hostel

Propiedad del albergue: Privado. Turismo-Registro Empresa: BBI0019

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Eliza B.

Observaciones: Los niños menores de 18 años deben estar acompañados por un adulto y deben alojarse en una habitación privada. Al hacer la reserva de 10 o más camas, y para reservas de 300 euros o más, podrán aplicarse condiciones especiales y suplementos.