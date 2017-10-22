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Iparraldeko Bidea Lezamatik Bilbora

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Quartier Bilbao Hostel

Konexiorik gabe erabilgarri
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Quartier bilbao hostel

Artekale kalea, 15
Bilbo

944 97 88 00.

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua. Turismo Enpresa Erregistroa: BBI0019

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Eliza B.

Oharrak: 18 urtetik beherako haurrek heldu batekin egon behar dute, eta gela pribatu batean egon behar dute. 10 ohe edo gehiagoko erreserba egitean, eta 300 euro edo gehiagoko erreserbetan, baldintza bereziak eta gehigarriak aplikatu ahal izango dira.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Lezamatik Bilbora Etapa 7

Lezamatik Bilbora

km 11,2
Denbora 02H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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