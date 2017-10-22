Iparraldeko Bidea Lezamatik Bilbora
Artekale kalea, 15
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Quartier Bilbao Hostel
Konexiorik gabe erabilgarri
100
Artekale kalea, 15
Bilbo
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua. Turismo Enpresa Erregistroa: BBI0019
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Eliza B.
Oharrak: 18 urtetik beherako haurrek heldu batekin egon behar dute, eta gela pribatu batean egon behar dute. 10 ohe edo gehiagoko erreserba egitean, eta 300 euro edo gehiagoko erreserbetan, baldintza bereziak eta gehigarriak aplikatu ahal izango dira.
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