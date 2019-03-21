Camiño Francés Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero
Avenida Doutores Bermejo e Calderón, 9
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Pousada Albergue O Labriego
Dispoñible sen conexión
70
Avenida Doutores Bermejo e Calderón, 9
Sahagún
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: José Luís Curros González
Observacións: Antigua abadía do s. XIII, adecuada como pousada e albergue de peregrinos en 2010. Nova dirección desde 2019
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 17
Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero
km 30,6
Tempo 07H 00’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo