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Camiño Francés Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero

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Pousada Albergue O Labriego

Dispoñible sen conexión
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Albergue el labriego

Avenida Doutores Bermejo e Calderón, 9
Sahagún

610 84 11 58

juangarciacc10\gmail.com

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: José Luís Curros González

Observacións: Antigua abadía do s. XIII, adecuada como pousada e albergue de peregrinos en 2010. Nova dirección desde 2019

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero

km 30,6
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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