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Camino Francés Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

Posada Albergue El Labriego

Disponible sin conexión
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Albergue el labriego

Avenida Doctores Bermejo y Calderón, 9
Sahagún

610 84 11 58

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: José Luís Curros González

Observaciones: Antigua abadía del s. XIII, adecuada como posada y albergue de peregrinos en 2010. Nueva dirección desde 2019

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

km 30,6
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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