Camino Francés Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero
Avenida Doctores Bermejo y Calderón, 9
Posada Albergue El Labriego
Disponible sin conexión
78
Avenida Doctores Bermejo y Calderón, 9
Sahagún
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: José Luís Curros González
Observaciones: Antigua abadía del s. XIII, adecuada como posada y albergue de peregrinos en 2010. Nueva dirección desde 2019
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 17
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero
km 30,6
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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