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Bide Frantsesa El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa

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El Labriego aterpetxeko ostatua

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue el labriego

Bermejo eta Calderón doktoreak etorbidea, 9
Sahagun

610 84 11 58

juangarciacc10@gmailcom

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Luis Curros González

Oharrak: Antzinako abadia XIII, erromesen ostatu eta aterpetxe egokia 2010ean. Helbide berria 2019tik

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa Etapa 17

El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa

km 30,6
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek El Labriego aterpetxeko ostatua

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