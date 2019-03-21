Bide Frantsesa El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
Bermejo eta Calderón doktoreak etorbidea, 9
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El Labriego aterpetxeko ostatua
Konexiorik gabe erabilgarri
70
Bermejo eta Calderón doktoreak etorbidea, 9
Sahagun
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Luis Curros González
Oharrak: Antzinako abadia XIII, erromesen ostatu eta aterpetxe egokia 2010ean. Helbide berria 2019tik
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 17
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
km 30,6
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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