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Camí Francès Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

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Posada Alberg El Llaurador

Disponible sense connexió
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Albergue el labriego

Avinguda Doctors Bermejo i Calderón, 9
Sahagún

610 84 11 58

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Luís Curros González

Observacions: Antigua abadia del s. XIII, adequada com a posada i alberg de pelegrins en 2010. Nova direcció des de 2019

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

km 30,6
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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