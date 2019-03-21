Camí Francès Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero
Avinguda Doctors Bermejo i Calderón, 9
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Posada Alberg El Llaurador
Disponible sense connexió
80
Avinguda Doctors Bermejo i Calderón, 9
Sahagún
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Luís Curros González
Observacions: Antigua abadia del s. XIII, adequada com a posada i alberg de pelegrins en 2010. Nova direcció des de 2019
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 17
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero
km 30,6
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots