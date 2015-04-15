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O Pontarrón
O Pontarrón de Guriezo, s/n. Ao pé da CA-151
O Pontarrón, barrio do municipio de Guriezo
Propiedade do albergue:
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Municipal Concello de Guriezo
Persoa encargada de atender o albergue: Susana e Elena
Observacións: PECHADO DESDE MAIO DE 2019 ( REFORMADO PENDENTE DE REAPERTURA )Servizos nas proximidades: a 5 quilómetros, en Ponte. Hai liña de autobuses
Camiño do Norte
Etapa de Castro Urdiales a Laredo
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