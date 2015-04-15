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Camiño do Norte Etapa de Castro Urdiales a Laredo

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O Pontarrón

Dispoñible sen conexión
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Albergue del pontarron

O Pontarrón de Guriezo, s/n. Ao pé da CA-151
O Pontarrón, barrio do municipio de Guriezo

942 85 00 61. Preguntar por Susana ou Elena

Propiedade do albergue:

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Municipal Concello de Guriezo

Persoa encargada de atender o albergue: Susana e Elena

Observacións: PECHADO DESDE MAIO DE 2019 ( REFORMADO PENDENTE DE REAPERTURA )Servizos nas proximidades: a 5 quilómetros, en Ponte. Hai liña de autobuses

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Castro Urdiales a Laredo Etapa 11

Etapa de Castro Urdiales a Laredo

km 30,6
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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