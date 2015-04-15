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El Pontarrón
El Pontarrón de Guriezo, s/n. Al peu de la CA-151
El Pontarrón, barri del municipi de Guriezo
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Guriezo
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Susana i Elena
Observacions: TANCAT DES DE MAIG DE 2019 ( REFORMAT PENDENT DE REOBERTURA )Serveis en les rodalies: a 5 quilòmetres, en Puente. Hi ha línia d'autobusos
Camí del Nord
Etapa de Castro Urdiales a Laredo
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