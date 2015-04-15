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Camí del Nord Etapa de Castro Urdiales a Laredo

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El Pontarrón

Disponible sense connexió
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Albergue del pontarron

El Pontarrón de Guriezo, s/n. Al peu de la CA-151
El Pontarrón, barri del municipi de Guriezo

942 85 00 61. Preguntar per Susana o Elena

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Guriezo

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Susana i Elena

Observacions: TANCAT DES DE MAIG DE 2019 ( REFORMAT PENDENT DE REOBERTURA )Serveis en les rodalies: a 5 quilòmetres, en Puente. Hi ha línia d'autobusos

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Castro Urdiales a Laredo Etapa 11

Etapa de Castro Urdiales a Laredo

km 30,6
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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