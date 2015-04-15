Iparraldeko Bidea Castro Urdialesetik Laredorako etapa
Guriezoko Pontarroia, z/g. 151. A-aren oinean
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Pontarroia
Konexiorik gabe erabilgarri
130
Guriezoko Pontarroia, z/g. 151. A-aren oinean
Pontarron, Guriiro udalerriko auzoa
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Guriegoko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Susana eta Elena
Oharrak: 2019KO MAIATZAZ GEROZTIK ITXITA (BERRIREKITZEKO ZAIN)Inguruko zerbitzuak: 5 kilometrotara, Zubian. Autobus-linea dago
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 11
Castro Urdialesetik Laredorako etapa
km 30,6
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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