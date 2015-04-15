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Iparraldeko Bidea Castro Urdialesetik Laredorako etapa

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Pontarroia

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue del pontarron

Guriezoko Pontarroia, z/g. 151. A-aren oinean
Pontarron, Guriiro udalerriko auzoa

942 85 00 61. Susana edo Elenari galdetu

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Guriegoko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Susana eta Elena

Oharrak: 2019KO MAIATZAZ GEROZTIK ITXITA (BERRIREKITZEKO ZAIN)Inguruko zerbitzuak: 5 kilometrotara, Zubian. Autobus-linea dago

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Castro Urdialesetik Laredorako etapa Etapa 11

Castro Urdialesetik Laredorako etapa

km 30,6
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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