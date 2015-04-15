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Camino del Norte Etapa de Castro Urdiales a Laredo

El Pontarrón

Disponible sin conexión
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Albergue del pontarron

El Pontarrón de Guriezo, s/n. Al pie de la CA-151
El Pontarrón, barrio del municipio de Guriezo

942 85 00 61. Preguntar por Susana o Elena

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Guriezo

Persona encargada de atender el albergue: Susana y Elena

Observaciones: CERRADO DESDE MAYO DE 2019 ( REFORMADO PENDIENTE DE REAPERTURA ) Servicios en las cercanías: a 5 kilómetros, en Puente. Hay línea de autobuses

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Castro Urdiales a Laredo Etapa 11

Etapa de Castro Urdiales a Laredo

km 30,6
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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