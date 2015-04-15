Camino del Norte Etapa de Castro Urdiales a Laredo
El Pontarrón de Guriezo, s/n. Al pie de la CA-151
El Pontarrón
Disponible sin conexión
1917
El Pontarrón de Guriezo, s/n. Al pie de la CA-151
El Pontarrón, barrio del municipio de Guriezo
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Guriezo
Persona encargada de atender el albergue: Susana y Elena
Observaciones: CERRADO DESDE MAYO DE 2019 ( REFORMADO PENDIENTE DE REAPERTURA ) Servicios en las cercanías: a 5 kilómetros, en Puente. Hay línea de autobuses
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 11
Etapa de Castro Urdiales a Laredo
km 30,6
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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