Camiño Sanabrés Etapa da Laxe a Outeiro
C/ Antón Alonso Ríos, 18
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O Gran Albergue do Peregrino
Dispoñible sen conexión
37730
C/ Antón Alonso Ríos, 18
Silleda (Pontevedra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Antonio González
Observacións: Xusto á beira do albergue os propietarios teñen unha cafetaría. Serven almorzos, menú de mediodía e ceas.
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 12
Etapa da Laxe a Outeiro
km 33,3
Tempo 08H 25’
Dificultade media
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