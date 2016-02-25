Camino Sanabrés Etapa de A Laxe a Outeiro
C/ Antón Alonso Ríos, 18
El Gran Albergue del Peregrino
Disponible sin conexión
378377
C/ Antón Alonso Ríos, 18
Silleda (Pontevedra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Antonio González
Observaciones: Justo al lado del albergue los propietarios tienen una cafetería. Sirven desayunos, menú de mediodía y cenas.
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 12
Etapa de A Laxe a Outeiro
km 33,3
Tiempo 08H 25’
Dificultad Media
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