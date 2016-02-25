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Camino Sanabrés Etapa de A Laxe a Outeiro

El Gran Albergue del Peregrino

Disponible sin conexión
3783
77
Gran albergue del peregrino

C/ Antón Alonso Ríos, 18
Silleda (Pontevedra)

615 604 393, 986 58 01 56

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Antonio González

Observaciones: Justo al lado del albergue los propietarios tienen una cafetería. Sirven desayunos, menú de mediodía y cenas.

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de A Laxe a Outeiro Etapa 12

Etapa de A Laxe a Outeiro

km 33,3
Tiempo 08H 25’
Dificultad Media
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