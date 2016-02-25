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Sanabriako Bidea A Laxe a Outeiroko etapa

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Erromesaren Aterpetxe Handia

Konexiorik gabe erabilgarri
3774
0
Gran albergue del peregrino

Antón Alonso Ríos kalea, 18
Silqueda (Pontevedra)

615604 393, 986 58 01 56

albergue [email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Antonio Gonzalez

Oharrak: Aterpetxearen ondoan jabeek kafetegia dute. Gosariak, eguerdiko menua eta afariak dira.

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
A Laxe a Outeiroko etapa Etapa 12

A Laxe a Outeiroko etapa

km 33,3
Denbora 08H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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