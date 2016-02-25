Sanabriako Bidea A Laxe a Outeiroko etapa
Antón Alonso Ríos kalea, 18
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Erromesaren Aterpetxe Handia
Konexiorik gabe erabilgarri
37740
Antón Alonso Ríos kalea, 18
Silqueda (Pontevedra)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Antonio Gonzalez
Oharrak: Aterpetxearen ondoan jabeek kafetegia dute. Gosariak, eguerdiko menua eta afariak dira.
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 12
A Laxe a Outeiroko etapa
km 33,3
Denbora 08H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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