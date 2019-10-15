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Camiño Portugués Etapa de Redondela a Pontevedra

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Nacama Hostel

Dispoñible sen conexión
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IMG Pontevedra

c/ Lavandeiras- Esquina Gorgullón
Pontevedra

644929243

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Francisco

Observacións: Sitúase no centro de Pontevedra, no propio Camiño de Santiago ( on the way ) con todos os servizos en fronte, supermercados, farmacias, restaurantes, panadarías... Conta con cociña completa, vitrocerámica, neveira, conxelador, dous microondas e enxoval. Ademas dispón de zona de lavandaría con dúas lavadoras, dúas secadoras, lavadoiro e tres tendederos.

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Redondela a Pontevedra Etapa 3

Etapa de Redondela a Pontevedra

km 18,2
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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