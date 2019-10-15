Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Nacama Hostel
c/ Lavandeiras- Esquina Gorgullón
Pontevedra
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Francisco
Observacións: Sitúase no centro de Pontevedra, no propio Camiño de Santiago ( on the way ) con todos os servizos en fronte, supermercados, farmacias, restaurantes, panadarías... Conta con cociña completa, vitrocerámica, neveira, conxelador, dous microondas e enxoval. Ademas dispón de zona de lavandaría con dúas lavadoras, dúas secadoras, lavadoiro e tres tendederos.
Camiño Portugués
Etapa de Redondela a Pontevedra
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo