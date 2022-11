Nacama Hostel

c/ Lavandeiras- Esquina Gorgullón

Pontevedra 644929243 www.nacamahostel.es

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Francisco

Observacións: Sitúase no centro de Pontevedra, no propio Camiño de Santiago ( on the way ) con todos os servizos en fronte, supermercados, farmacias, restaurantes, panadarías... Conta con cociña completa, vitrocerámica, neveira, conxelador, dous microondas e enxoval. Ademas dispón de zona de lavandaría con dúas lavadoras, dúas secadoras, lavadoiro e tres tendederos.