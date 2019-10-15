Nacama Hostel
c/ Lavandeiras- Esquina Gorgullón
Pontevedra
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Francisco
Observaciones: Se sitúa en el centro de Pontevedra, en el propio Camino de Santiago ( on the way ) con todos los servicios en frente, supermercados, farmacias, restaurantes, panaderías... Cuenta con cocina completa, vitrocerámica, nevera, congelador, dos microondas y menaje. Ademas dispone de zona de lavandería con dos lavadoras, dos secadoras, lavadero y tres tendederos.
Camino Portugués
Etapa de Redondela a Pontevedra
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