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Camino Portugués Etapa de Redondela a Pontevedra

Nacama Hostel

Disponible sin conexión
31
3
IMG Pontevedra

c/ Lavandeiras- Esquina Gorgullón
Pontevedra

644929243

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Francisco

Observaciones: Se sitúa en el centro de Pontevedra, en el propio Camino de Santiago ( on the way ) con todos los servicios en frente, supermercados, farmacias, restaurantes, panaderías... Cuenta con cocina completa, vitrocerámica, nevera, congelador, dos microondas y menaje. Ademas dispone de zona de lavandería con dos lavadoras, dos secadoras, lavadero y tres tendederos.

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Redondela a Pontevedra Etapa 3

Etapa de Redondela a Pontevedra

km 18,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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