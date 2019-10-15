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Nacama Hostel
c/ Lavandeiras- Cantonada Gorgullón
Pontevedra
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Francisco
Observacions: Se situa en el centre de Pontevedra, en el propi Camí de Santiago ( on the way ) amb tots els serveis al davant, supermercats, farmàcies, restaurants, fleques... Compta amb cuina completa, vitroceràmica, nevera, congelador, dues microones i parament. Ademas disposa de zona de bugaderia amb dues rentadores, dues assecadores, safareig i tres estenedors.
Camí Portuguès
Etapa de Redondela a Pontevedra
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