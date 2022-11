Nakama Hostel

Lavandeiras-Esquina Gorgullón kalea

Pontevedra 644929243 www.nacamahostel.es

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Frantzisko

Oharrak: Pontevedraren erdian dago, Done Jakue bidean bertan ( on the way ), eta zerbitzu guztiak ditu aurrean, supermerkatuetan, farmazietan, jatetxeetan, okindegietan... Sukalde osoa, bitrozeramika, hozkailua, izozkailua, bi mikrouhin labe eta tresneria ditu. Gainera, ikuztegi aldea du, bi garbigailu, bi lehorgailu, garbitegia eta hiru esekitoki dituena.