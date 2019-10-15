Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Nakama Hostel
Lavandeiras-Esquina Gorgullón kalea
Pontevedra
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Frantzisko
Oharrak: Pontevedraren erdian dago, Done Jakue bidean bertan ( on the way ), eta zerbitzu guztiak ditu aurrean, supermerkatuetan, farmazietan, jatetxeetan, okindegietan... Sukalde osoa, bitrozeramika, hozkailua, izozkailua, bi mikrouhin labe eta tresneria ditu. Gainera, ikuztegi aldea du, bi garbigailu, bi lehorgailu, garbitegia eta hiru esekitoki dituena.
Portugalgo bidea
Redondelatik Pontevedrarako etapa
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak