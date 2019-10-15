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Portugalgo Bidea Redondelatik Pontevedrarako etapa

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Nakama Hostel

Konexiorik gabe erabilgarri
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Lavandeiras-Esquina Gorgullón kalea
Pontevedra

644929243

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Frantzisko

Oharrak: Pontevedraren erdian dago, Done Jakue bidean bertan ( on the way ), eta zerbitzu guztiak ditu aurrean, supermerkatuetan, farmazietan, jatetxeetan, okindegietan... Sukalde osoa, bitrozeramika, hozkailua, izozkailua, bi mikrouhin labe eta tresneria ditu. Gainera, ikuztegi aldea du, bi garbigailu, bi lehorgailu, garbitegia eta hiru esekitoki dituena.

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Redondelatik Pontevedrarako etapa Etapa 3

Redondelatik Pontevedrarako etapa

km 18,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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