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Mosteiro de Santa Clara
Rúa de Santa Clara, 1
Carrión de los Condes (Palencia)
Propiedade do albergue: Nais Clarisas
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Nais Clarisas
Persoa encargada de atender o albergue: Nais Clarisas
Observacións: Á parte do albergue, no Mosteiro tamén hai unha hospedaría con habitacións individuais (22 euros) e dobres (44 euros). Todas con baño dentro
Camiño Francés
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes
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