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Monestir de Santa Clara
Carrer de Santa Clara, 1
Carrión dels Comtes (Palència)
Propietat de l'alberg: Mares Clarisses
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Mares Clarisses
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mares Clarisses
Observacions: A part de l'alberg, en el Monestir també hi ha una hospedería amb habitacions individuals (22 euros) i dobles (44 euros). Totes amb bany dins
Camí Francès
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes
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