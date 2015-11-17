Bide Frantsesa Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa
Santa Klara kalea, 1
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Santa Klara monasterioa
Konexiorik gabe erabilgarri
780
Santa Klara kalea, 1
Carrión de los Condes (Palentzia)
Aterpetxearen jabegoa: Klaratarrak
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Klaratarrak
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Klaratarrak
Oharrak: Aterpetxetik aparte, Monasterioan ostatu bat dago banako logelak (22 euro) eta bikoitzak (44 euro) dituena. Denak bainugelarekin
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 15
Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa
km 24,6
Denbora 05H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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