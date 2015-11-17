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Bide Frantsesa Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa

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Santa Klara monasterioa

Konexiorik gabe erabilgarri
78
0
08 albergue monasterio santa clara

Santa Klara kalea, 1
Carrión de los Condes (Palentzia)

979 88 08 37

Aterpetxearen jabegoa: Klaratarrak

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Klaratarrak

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Klaratarrak

Oharrak: Aterpetxetik aparte, Monasterioan ostatu bat dago banako logelak (22 euro) eta bikoitzak (44 euro) dituena. Denak bainugelarekin

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa Etapa 15

Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa

km 24,6
Denbora 05H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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