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Camino Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

Monasterio de Santa Clara

Disponible sin conexión
107
80
08 albergue monasterio santa clara

Calle de Santa Clara, 1
Carrión de los Condes (Palencia)

979 88 08 37

Propiedad del albergue: Madres Clarisas

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Madres Clarisas

Persona encargada de atender el albergue: Madres Clarisas

Observaciones: Aparte del albergue, en el Monasterio también hay una hospedería con habitaciones individuales (22 euros) y dobles (44 euros). Todas con baño dentro

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

km 24,6
Tiempo 05H 20’
Dificultad Media
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