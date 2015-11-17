Camino Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes
Calle de Santa Clara, 1
Monasterio de Santa Clara
Disponible sin conexión
10780
Calle de Santa Clara, 1
Carrión de los Condes (Palencia)
Propiedad del albergue: Madres Clarisas
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Madres Clarisas
Persona encargada de atender el albergue: Madres Clarisas
Observaciones: Aparte del albergue, en el Monasterio también hay una hospedería con habitaciones individuales (22 euros) y dobles (44 euros). Todas con baño dentro
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 15
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes
km 24,6
Tiempo 05H 20’
Dificultad Media
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