Monasterio de Santa Clara

Calle de Santa Clara, 1

Carrión de los Condes (Palencia) 979 88 08 37

Propiedad del albergue: Madres Clarisas

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Madres Clarisas

Persona encargada de atender el albergue: Madres Clarisas

Observaciones: Aparte del albergue, en el Monasterio también hay una hospedería con habitaciones individuales (22 euros) y dobles (44 euros). Todas con baño dentro